Ставка депозитов сохранена на уровне -0,5%. Прогноз роста экономики в еврозоне остался прежним: +1,2%. Инфляция еврозоны составит в следующем году 1,1%. На фоне этого индекс российской биржи РТС вырос к вечеру пятницы до 1500 пунктов (РИА Новости). Это произошло впервые с октября 2013 г.

Индекс РТС впервые с 2013 года пробил отметку 1500 пунктов

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