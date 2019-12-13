Финансы

Вечерний курьерВечерний курьерИндекс РТС впервые с 2013 года пробил отметку 1500 пунктов

Ставка депозитов сохранена на уровне -0,5%. Прогноз роста экономики в еврозоне остался прежним: +1,2%. Инфляция еврозоны составит в следующем году 1,1%. На фоне этого индекс российской биржи РТС вырос к вечеру пятницы до 1500 пунктов (РИА Новости). Это произошло впервые с октября 2013 г.
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Эффект санкций отыгран: рынок РФ вырос до максимума за шесть лет. Что дальше?

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Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
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Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
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