Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндекс РТС впервые с августа поднялся выше 1300 пунктов

Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.
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