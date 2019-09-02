Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Авто В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Экономика Регионы довели до аграриев 61,1% федеральных субсидий Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 72,2 млрд рублей, или 61,1% от предусмотренного объема, что на 2,3 процентных пункта выше уровня 22 августа 2019 года.

Общество В Сети появились видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.

Политика Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Культура Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Политика Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.

Футбол «Брага» после победы над «Спартаком» крупно проиграла «Бенфике» Обидчик «Спартака» в раунде плей-офф Лиги Европы «Брага» в матче 4-го тура чемпионата Португалии крупно проиграла «Бенфике» на своем поле.

Происшествия Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.

Политика Премьер Грузии уходит в отставку Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.