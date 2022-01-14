22 сентября 2021 года был анонсирован смартфон Realme GT Neo 2, и производитель уже готовит преемника в лице Realme GT Neo 3. Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station уже рассекретил стоимость гаджета и некоторые технические характеристики.
Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок газа из России ему практически нет альтернативы, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.
"Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину", - отметили дипломаты.