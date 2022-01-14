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Индекс РТС впервые с мая упал ниже отметки в 1500 пунктов

Индекс Мосбиржи на минимуме за день составлял
 3568,21, сократившись почти на 3% к закрытию вчерашней торговой сессии.
Forbes
Курс доллара с расчетом на завтра вырос на 3 копейки, до 76,28 рубля (в ходе торгов валюта укреплялась почти до 77 рублей).
Lenta.ru
Геополитика влияет и на динамику российского рубля.
Finam.Ru
Нефть Brent поднялась выше $85 за баррель Brent.
Финмаркет

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