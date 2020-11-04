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ТАСС
ТАСС

Индекс «Шанхай композит» на открытии торгов вырос на 0,46%

Chelindustry.ru
Индекс "Шанхай композит" на открытии торгов вырос на 0,46% на фоне ожиданий итогов выборов президента США.В источнике
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ТАСС

Индекс «Шанхай композит» на открытии торгов вырос на 0,46%

ТАСС20:26
Chelindustry.ru

Доллар США вырос за день до выборов

Chelindustry.ru2 ноября в 05:35
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Минобороны Карабаха заявило об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Коммерсантъвчера в 08:59

Рогозину на зависть: японцы показали проект токийского космопорта

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Предсказаны последствия проигрыша Трампа в штате Техас

Проигрыш Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на перспективах республиканца переизбраться на пост президента Соединенных Штатов, считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.
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Космонавты с МКС поздравили всех с 20-летием работы станции в пилотируемом режиме

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