«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Компания Space Port Japan Association (SPJ), а также рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu, дизайнерское бюро Canaria и архитектурная фирма Noiz показали свой проект Спейспорт-сити – космического города будущего.
Проигрыш Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на перспективах республиканца переизбраться на пост президента Соединенных Штатов, считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.
Члены экипажа Международной космической станции Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков (оба Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA) поздравили всех причастных к проекту с 20-летием работы МКС в пилотируемом режиме.