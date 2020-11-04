«Айртон — мой большой друг. Очень жду нашей встречи». Интервью новичка «Зенита» Вендела, который перешел из «Спортинга»

Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить.