Политика

ВедомостиВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

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Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа.
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Фондовые индексы в США упали после сообщений о возможном импичменте Трампа

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
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Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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