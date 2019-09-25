Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

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