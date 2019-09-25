Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

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Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа.
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Импичмент Трампа может ускорить приближение финансового кризиса

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Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

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Состояние пяти богатейших американцев сократилось на $6,5 млрд после начала процедуры импичмента Трампа

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Кино

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Эксперты назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами

Аналитики провели опрос удовлетворенности автолюбителей мультимедийными системами.
Реальное время вчера в 22:17
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов США.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 23 сентября в 12:52
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Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
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Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН

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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
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Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле

Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
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Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru вчера в 17:14
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Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
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ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами

Чемпионат вчера в 13:22
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
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РИА Новости вчера в 06:21
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Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»

Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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