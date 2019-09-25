Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа.

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