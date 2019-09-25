Экономика
ВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа.
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Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Хоккей
Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс» в контрольном матче (3:1). Российский нападающий Виталий Кравцов открыл счет, а затем голом отметился Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич.
Спорт-Экспресс вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Здоровье
Волгоградцы смогут проходить диспансеризацию по вечерам
С 1 июня 2019 года медучреждения во всех регионах России проводят диспансеризацию населения в вечерние часы и в выходные дни.
МТВ онлайн 23 сентября в 11:09
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Авто
Эксперты назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами
Аналитики провели опрос удовлетворенности автолюбителей мультимедийными системами.
Реальное время вчера в 22:17
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов США.
РИА Новости Крым вчера в 07:21
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 23 сентября в 12:52
Политика
Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 20:28
Политика
Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty вчера в 02:28
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело вчера в 12:47
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Чемпионат вчера в 13:22
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Политика
Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»
Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 18:20
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06