Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.

В США началась процедура импичмента Трампу. Индексы ушли в минус

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