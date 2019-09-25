Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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Трамп обрушил рынки

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Фондовые торги в США завершились падением на слабой статистике

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Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

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В США началась процедура импичмента Трампу. Индексы ушли в минус

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Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
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Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных

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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Вмешательство прокуроров в финансирование противопожарных мероприятий происходило почти во всех российских регионах, пострадавших от летних пожаров.
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Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве

Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
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Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
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Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

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ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (СКБ, входит в группу "Мотовилихинские заводы") заключило контракт с Минобороны РФ, рассказали источники "Ъ".
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Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
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Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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