Экономика
ВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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BARRON’S: S&P 500 через 10 лет достигнет 4000 пунктов, если не доберется до 8000 пунктов
ПРАЙМ23 сентября в 13:28
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Происшествия
Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки – СМИ
До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
АМИТЕЛ 02:17
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
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Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
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Шоу-бизнес
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NewInform 02:31
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В России начат выпуск американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинут на премию «Оскар» от России
Общая газета.RU вчера в 17:24
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Политика
Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных
Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который регулирует маркировку и учет домашних животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
BFM.ru вчера в 19:01
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество
Чайка: в борьбу с лесными пожарами пришлось включиться прокурорам
Вмешательство прокуроров в финансирование противопожарных мероприятий происходило почти во всех российских регионах, пострадавших от летних пожаров.
REGNUM 03:10
Политика
Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Происшествия
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве
Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском вчера в 15:06
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Экономика
«Мотовилихинские заводы» загрузят залпом
ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (СКБ, входит в группу "Мотовилихинские заводы") заключило контракт с Минобороны РФ, рассказали источники "Ъ".
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Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика
Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru 01:09
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
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Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика
Зеленский назвал человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Происшествия
В Турции подорвали полицейский автобус
Как сообщает РИА Новости, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования автобуса с полицейским спецназом.
Вести.Ru 01:32
Футбол
Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49