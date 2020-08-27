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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 3500 пунктов

Американский биржевой индекс S&P 500 обновил исторический рекорд. Об этом сообщается в ходе прошедшей торговой сессии на Нью-Йоркской бирже. Сегодня, 27 августа, индекс впервые в своей истории превысил отметку в 3500 пунктов.В источнике
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ПРАЙМ

S&P и Dow растут, NASDAQ снижается на заявлениях ФРС по инфляции

ПРАЙМ16:24
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК12:33
Росбалт

Фондовые торги в США завершились новыми рекордами индексов

Росбалт02:10
Finam.Ru

Американские индексы преимущественно подрастают благодаря заявлениям Пауэлла

Finam.Ru13:00
Финмаркет

Американскй рынок акций растет на фоне заявлений главы ФРС

Финмаркет10:22
SIA.ru

ПСБ: Ключевые американские фондовые индексы вчера вновь смогли завершить торги ростом

SIA.ru03:08
ИА Красная Весна

Индекс S&P 500 преодолел психологическую отметку и побил рекорд

ИА Красная Весна13:00

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
436

Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Я могу официально об этом вам сообщить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены.
Дмитрий Кулеба
RT на русском16:25
23

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
2,1K

Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
1:47
RT на русском16:03
84

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
9

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
0:40
РБК13:48
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Что показал месяц перемирия в Донбассе

Дескать, «партия войны», представители которой есть среди украинских военных, не дадут режиму тишины продержаться долго, поскольку считают, что мятежный Донбасс необходимо усмирять военной силой.
Украина.ру09:36

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ru15:26
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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«Лейкерс» сделали заявление из-за бойкота в НБА

Пресс-служба баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лэйкерс" сделали заявление в связи с бойкотом поединков в рамках плей-офф Национально Баскетбольной Ассоциации Это связано с событиями, которые происходят в Соединённых Штатах Америки.
Честный рейтинг букмекеров10:55