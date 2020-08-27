Индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 3500 пунктов
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Американский биржевой индекс S&P 500 обновил исторический рекорд. Об этом сообщается в ходе прошедшей торговой сессии на Нью-Йоркской бирже. Сегодня, 27 августа, индекс впервые в своей истории превысил отметку в 3500 пунктов.В источнике
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