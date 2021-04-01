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Forbes

Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктов

Фондовый индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктов. Это следует из данных Нью-Йоркской биржи. К 17:40 мск индекс прибавлял 33 пункта (+0,84%) и достигал 4006 пунктов.В источнике
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