ForbesИндекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктовФондовый индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктов. Это следует из данных Нью-Йоркской биржи. К 17:40 мск индекс прибавлял 33 пункта (+0,84%) и достигал 4006 пунктов.В источникеFinancial OneLenta.ruПРАЙМЭкономика сегодняФинансовая газетаРБКПодробнее о событииИндекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктовРБКвчера в 10:59Американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,8%Финмаркет01:47Фондовые индексы США вырослиПРАЙМ23:16Американский рынок побил рекордLenta.ruвчера в 11:38Индекс S&P 500 впервые закрылся выше 4000 пунктовКоммерсантъ04:52Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктовForbesвчера в 10:51Американский индекс S&P 500 превысил 4000 пунктов впервые в историиЭкономика сегоднявчера в 10:13Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться