Экономика

Газета.RuГазета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

«Шок будет беспрецедентным»: эксперты о влиянии коронавируса на рынок КНР

РБК03:53

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:21

Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Здоровье

Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Армия и оружие

Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году

В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже

Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим.
Дни24 08:18
Здоровье

Почти половина врачей не верит в изменение системы здравоохранения после смены главы Минздрава

Почти половина российских врачей считают, что после смены состава правительства и главы Минздрава изменений в системе здравоохранения не произойдет.
Коммерсантъ 05:19
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Наука

США не в чем хранить тонны ядерных отходов

В ходе новых лабораторных экспериментов обнаружена критическая уязвимость контейнеров, которые правительство США планирует использовать для хранения ядерных отходов под землей, возможно, под горой Юкка в Неваде (на фото).
Популярная механика 08:38
Футбол

Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

Sport.ru 05:28
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Московский Комсомолец 09:40
Политика

В Узбекистане принимают госсекретаря США

В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Политика

Эрдоган сказал «Слава Украине» на встрече с Зеленским

Pravda.Ru 08:37
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Происшествия

В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля

В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 07:03
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Происшествия

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
REGNUM 09:55
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Здоровье

Назвали продукты, снижающие риск образования тромбов

Как сообщает ToDay News Ufa, главной причиной образования тромбов является нарушение свертываемости крови.
ToDay News Ufa 01:30
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК 09:44
Футбол

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
РБК 09:11
Наука

В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет

Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
REGNUM 01 февраля в 23:44
Политика

Российская компания потребовала 9 млн евро долга с партии Марин Ле Пен

Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возврате долга размером в 639,7 миллиона рублей.
Дождь 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное