После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

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