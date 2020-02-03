Экономика
Газета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Здоровье
Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году
В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году.
Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже
Григорий Лепс перенес очередную операцию на голосовых связках в Париже. Отдых после хирургического вмешательства у звезды будет не долгим.
Здоровье
Почти половина врачей не верит в изменение системы здравоохранения после смены главы Минздрава
Почти половина российских врачей считают, что после смены состава правительства и главы Минздрава изменений в системе здравоохранения не произойдет.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Наука
США не в чем хранить тонны ядерных отходов
В ходе новых лабораторных экспериментов обнаружена критическая уязвимость контейнеров, которые правительство США планирует использовать для хранения ядерных отходов под землей, возможно, под горой Юкка в Неваде (на фото).
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Политика
В Узбекистане принимают госсекретаря США
В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Происшествия
В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля
В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Происшествия
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Здоровье
Назвали продукты, снижающие риск образования тромбов
Как сообщает ToDay News Ufa, главной причиной образования тромбов является нарушение свертываемости крови.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Наука
В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет
Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
Политика
Российская компания потребовала 9 млн евро долга с партии Марин Ле Пен
Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возврате долга размером в 639,7 миллиона рублей.