После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Гаджеты Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Происшествия Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.

Здоровье Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.