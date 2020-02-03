Экономика
Газета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Происшествия
Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
Музыка
Стали известны претенденты на участие в Евровидении от РФ
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Наука
Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками
В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Общество
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $55
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Здоровье
Вузы и колледжи Саратовской области закрыли на карантин
В Саратовской области вслед за школами закрывают на карантин вузы и колледжи. Об этом 3 февраля сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Валерия провела тренировку для подписчиков
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
Общество
Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК
Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»
По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Политика
Зеленский заявил об «очень большом списке» лиц для обмена с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".