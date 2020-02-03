Экономика

Газета.RuГазета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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