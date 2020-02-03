Экономика
RT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Общество
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Происшествия
В Северной Осетии неизвестные напали на журналиста
В Северной Осетии произошло нападение на журналиста Дэвида Мамедова.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Кино
Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется
Во время Супербоула студия Disney представила общий тизер трех первых телевизионных проектов вселенной Marvel — «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Политика
В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США
Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Здоровье
Первые симптомы рака кишечника назвали врачи
Обычно рак кишечника диагностируется, когда лечить его уже поздно.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Кино
Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»
Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Общество
Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений о минировании
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
Футбол
«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати
В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать появившийся венозный тромб
Как можно понять, что в венах образовался тромб, рассказал врач Сергей Чубченко.
Здоровье
В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю
Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Культура
Брянских «Бабкиных внуков» покажут на канале Россия-1
В ближайшее воскресенье, 2 февраля, в эфире телеканала «Россия 1» выйдет новый сезон вокального ток-шоу «Ну-ка, все вместе!».