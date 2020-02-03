Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Экономика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Кино Тизер сериалов Marvel для Disney+: Вселенная расширяется Во время Супербоула студия Disney представила общий тизер трех первых телевизионных проектов вселенной Marvel — «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».

Политика В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

Кино Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917» Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).