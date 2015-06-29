Экономика
Газета.RuИндекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News. Отмечается, что остальные рынки также резко упали.
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Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
Документ был направлен на межведомственное согласование. Согласно прогнозу, к концу 2020 года ожидается постепенное ослабление рубля.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Спорт
Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку.
Наука
Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками
В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Космос
Астрономы разгадали тайну необъяснимого космического взрыва
Группа астрономов из Японии и Швеции в ходе проведения нового исследования смогла разгадать тайну ранее необъяснимого космического взрыва.
Экономика
Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Как сообщает ToDay News Ufa, средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет 412 тысяч рублей.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Космос
Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе
Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Энергетика
WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о споре с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
Энергетика
Цена нефти Brent снизилась до минимума за 13 месяцев
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 54,7 доллара.
Происшествия
«Убьют — выедем»: отец убитой дочери засудил полицейских
Башкатова выехать на вызов отказалась и заявила: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!»
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине
Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Футбол
Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру
Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам
Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Космос
Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».