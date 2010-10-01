Экономика
REGNUMИндекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Гендиректора «Дождя» допросили в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
В Нижнеудинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка
При облете местности в Нижнеудинском районе на вертолёте Ми-8 спасатели ГУ МЧС России по Иркутской области и сотрудник полиции обнаружили пропавшего накануне 17-летнего подростка.
Твой Иркутск 03:36
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Армия и оружие
Алексей Журавко: От украинцев скрывают рост наркопреступлений в ВСУ
Генерал снова пишет докладную временно исполняющему обязанности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковнику И.Колеснику.
Новостной фронт вчера в 08:57
Происшествия
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника
На Урале школьник погиб под упавшими на него футбольными воротами. Проверку по данному факту уже начали правоохранительные органы.
Российская газета 05:28
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Спорт
Скончался екатеринбургский пловец Игорь Макеев в возрасте 60 лет
60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался, едва начав утреннюю пробежку.
Чемпионат 04:15
Шоу-бизнес
Асмус прогуляла сбор труппы в театре Ермоловой из-за отдыха
Телепрограмма вчера в 21:57
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
REGNUM 00:20
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Общество
Кемеровские полицейские приняли участие в благотворительном проекте
RT на русском 06:37
Театры
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:45
Экономика
Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером
Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Театры
Жителей Челябинска шокировала обнаженная актриса Волковского театра
Жители Челябинска были возмущены спектаклем «Восемь любящих женщин», так как в рамках него была показана обнаженная актриса, принимающая ванну и бреющую свои ноги.
Discover24 04:08
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47