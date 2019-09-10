Экономика
REGNUMИндекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
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Музыка
Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор
Online47.ru вчера в 21:01
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Политика
Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию РБК рассказала, что для организации обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина организовали рабочие группы.
Военное дело 01:30
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что десять человек были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а крымско-татарский активист Эдем Бекиров и 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка освобождены под ее личное обязательство.
Lenta.ru 03:14
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Футбол
ЦСКА выкупит бразильского новичка Сантоса
Газета.Ru 03:44
Спорт
Скончался 60-летний житель Екатеринбурга, преодолевший 30 км вплавь
RuNews24.ru вчера в 17:12
Происшествия
В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
Piter.tv 03:12
Экономика
Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%
С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, рассказали в Банке России.
Известия вчера в 17:01
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa 08 сентября в 21:08
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Армия и оружие
Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ
"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.
РИА Новости вчера в 21:32
Кино
Paramount снимет новую версию боевика «Без лица»
Киностудия Paramount Pictures снимет новую версию знаменитого боевика 1997 года выпуска "Без лица".
Kinonews.ru 01:32
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Мигранты избили сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге
По данным пресс-службы регионального главка МВД, наряд остановил автомобиль марки "ГАЗ", в котором находились трое мужчин.
Говорит Москва вчера в 14:22
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
РИА Новости 04:01
Футбол
Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»
Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Кино
«Снежная Королева» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке
Культуромания вчера в 10:34
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12