с чего всё началось

Москва, 7 мая 2020, 23:47 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.

Индекс деловой активности в российской сфере услуг рухнул до минимума

Общество Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. 770

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1,1K

Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 22

Общество Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая. 447

Экономика Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. 13

Футбол Матчи немецкой Бундеслиги возобновятся 16 мая Как сообщает источник, сезон немецкой Бундеслиги возобновится 16 мая. Первым поединком станет встреча «Боруссия» Д - «Шальке».

Политика Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны Германия готовится к торжествам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения от нацизма.

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 67

Экономика Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post. 109

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.

Политика Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении. 10

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1,6K

Происшествия В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. 288

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 647

Политика У личного помощника Трампа выявили коронавирус У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии. 9