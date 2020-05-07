с чего всё началось

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума

Происшествия В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Общество В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране. 285

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 1,9K

Армия и оружие Российским военным запретили рассказывать о службе в интернете «Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе. 829

Общество В Подмосковье с 12 мая могут разрешить работу некоторых предприятий Возобновление работы ряда предприятий подмосковья возможно, но при соблюдении дополнительных мер безопасности, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев 7 мая на своем канале в Telegram.

Экономика Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. 9

Футбол В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не изобретут вакцину от вируса Министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей до тех пор, пока врачи не найдут вакцину от коронавируса.

Экономика ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу. 11

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли. 108

Авто Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.

Политика Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост. 381

Политика В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 19

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 292

Общество Штраф для предприятий за отсутствие масок составит до 300 тысяч рублей Взыскание за несоблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков. 7

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 647

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K

Гаджеты SSD-накопители ADATA Ultimate SU720 выполнены в формате 2,5 дюйма Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные (SSD) накопители Ultimate SU720: изделия ориентированы прежде всего на тех пользователей, которые обновляют систему или хотят перейти с традиционного жёсткого диска на флеш-решение.

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Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 1,2K