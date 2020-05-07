Экономика
ВедомостиИндекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума
Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf).Коммерсантъ02:52
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Происшествия
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Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости 14:15
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости 09:32
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в интернете
«Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе.
РИАМО 03:37
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Возобновление работы ряда предприятий подмосковья возможно, но при соблюдении дополнительных мер безопасности, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев 7 мая на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 13:14
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Футбол
В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не изобретут вакцину от вируса
Министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей до тех пор, пока врачи не найдут вакцину от коронавируса.
Матч ТВ 11:34
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Авто
Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань 09:05
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Политика
В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса
Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
РИА Новости 07:40
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Общество
Штраф для предприятий за отсутствие масок составит до 300 тысяч рублей
Взыскание за несоблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
Москва 24 13:21
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Гаджеты
SSD-накопители ADATA Ultimate SU720 выполнены в формате 2,5 дюйма
Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные (SSD) накопители Ultimate SU720: изделия ориентированы прежде всего на тех пользователей, которые обновляют систему или хотят перейти с традиционного жёсткого диска на флеш-решение.
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Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Авто
ГИБДД прекратила регистрацию 300 тысяч автомобилей-призраков
ГИБДД аннулировала учет 300 тысяч автомобилей, которые были зарегистрированы на умерших людей.
Вести.Ru 11:15
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Игры
Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant
В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад.
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