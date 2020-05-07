Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf
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