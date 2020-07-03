Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже 50 — о спаде.
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Эксперты сообщили об оптимизме в российской сфере услуг

РБК06:57

Китайский индекс Shanghai Composite обновил годовой максимум

Finam.Ru05:20

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос до максимума за 10 лет

Интерфакс01:40

Индекс деловой активности в сфере услуг России в июне вырос до 47,8 пункта

ТАСС02:24

Индекс деловой активности в еврозоне в июне вырос до максимума за четыре месяца

ПРАЙМ04:04

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

ГЛАС.RU03:04

Индекс деловой активности обрабатывающей отрасли в РФ резко увеличился

News.ru01 июля в 04:59
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Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений

Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.
Будущее России. Национальные проекты 08:11
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии

РБК 07:44
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Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
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Политика

О чем говорят результаты голосования

Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
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Общество

ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии

Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
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Политика

Песков заявил, что решений об открытии границ России пока нет

Россия ведет переговоры с рядом стран об открытии границ, закрытых на фоне пандемии коронавируса, но конкретных решений пока нет.
ТАСС 06:14
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Общество

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Общество

Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия 04:37
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
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Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
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Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
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Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 08:11
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Происшествия

Источник: задержан председатель общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев

Бывший депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев задержан в качестве подозреваемого.
БИЗНЕС Online 07:41
Музыка

«Ленинград» снял новый клип после объявления о распаде коллектива

Группа «Ленинград» сняла клип на новую песню «Фотосессия».
Аргументы и Факты 02:46
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Футбол

Комбаров заявил, что стиль игры Тедеско неприемлем для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил стиль игры команды при главном тренере Доменико Тедеско.
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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Происшествия

На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Армия и оружие

Чтобы господство в воздухе оставалось за нами

Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства «Прицел», лазерный комплекс специального назначения «Пересвет», первая станция загоризонтного обнаружения «Контейнер-ЗМ».
Красная звезда вчера в 17:02
Культура

Умер старейший актер театра Российской Армии Александр Петров

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
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