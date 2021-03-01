Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
TV BRICS
TV BRICS

В России индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос до 51,5 пункта

В понедельник, 1 марта, аналитическое агентство IHS Markit сообщило о том, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в феврале поднялся с 50,9 до 51,5 пункта.В источнике
TV BRICS
Росбалт
Коммерсантъ
Новые Известия
ПРАЙМ
Евразия Daily
УралПолит.Ru
С чего всё началось
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf
) исследовательской организации IHS Markit.
Подробнее о событии

Индекс российской сферы услуг упал на 0,5 пункта

Советский спортвчера в 12:07

Об индексе PMI в России

Давыдов.Индексвчера в 04:29

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале вырос до 51,5 пункта

ТАСС1 марта в 01:15

Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта

Коммерсантъвчера в 01:58

Эксперты: Российские банки ужесточают условия кредитования промышленности

Евразия Daily1 марта в 04:55

Индекс PMI промышленности еврозоны в феврале вырос до 57,9 пункта

ПРАЙМ1 марта в 04:15

Индекс PMI сферы услуг в России в феврале снизился до 52,2 балла

Finam.Ruвчера в 01:07
Интересное

Вышел трейлер сайфай-триллера с дочерью Деппа «Поколение Вояджер»

В главных ролях - дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Колин Фаррелл, Финн Уайтхед ("Дюнкерк"), Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк из "Игры престолов").
Российская газетавчера в 04:52

Комплексы «Панцирь-С» за 8 минут сбили 12 крылатых ракет ЦАХАЛ

Как следует из представленной информации, находящимся на вооружении сирийской армии комплексам удалось полностью отразить ракетный удар – были уничтожены все 12 крылатых ракет и планирующих авиабомб выпущенных со стороны Голанских высот, причём, за рекордное время - на это ушло всего лишь 8 минут.
Avia.pro1 марта в 23:18

Прототип космического корабля Starship SpaceX впервые совершил успешную посадку

Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс в ходе испытательного пуска в четверг по московскому времени совершил суборбитальный полет и первую успешную посадку, трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.
Интерфакс18:34