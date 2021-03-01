В России индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос до 51,5 пункта
В понедельник, 1 марта, аналитическое агентство IHS Markit сообщило о том, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в феврале поднялся с 50,9 до 51,5 пункта.В источнике
С чего всё началось
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf
) исследовательской организации IHS Markit.
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Евразия Daily1 марта в 04:55