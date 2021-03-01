В понедельник, 1 марта, аналитическое агентство IHS Markit сообщило о том, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в феврале поднялся с 50,9 до 51,5 пункта.

С чего всё началось Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (. pdf ) исследовательской организации IHS Markit. Коммерсантъ вчера в 01:58