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Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.

С чего всё началось Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (. pdf ) исследовательской организации IHS Markit. Коммерсантъ вчера в 01:58