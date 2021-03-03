Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта

Хорошо ли подобран заголовок?
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.В источнике
Коммерсантъ
ПРАЙМ
Новые Известия
TV BRICS
Евразия Daily
Росбалт
С чего всё началось
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf
) исследовательской организации IHS Markit.
Подробнее о событии

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале снизился против нейтрального прогноза

Финмаркетвчера в 10:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале вырос до 51,5 пункта

ТАСС1 марта в 01:15

Об индексе PMI в России

Давыдов.Индексвчера в 04:29

Индекс PMI сферы услуг в России в феврале снизился до 52,2 балла

Finam.Ruвчера в 01:07

Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта

Коммерсантъвчера в 01:58

Эксперты: Российские банки ужесточают условия кредитования промышленности

Евразия Daily1 марта в 04:55

Индекс деловой активности в еврозоне в феврале вырос до 48,8 пункта

ПРАЙМвчера в 04:39
Интересное

В Раде поддержали законопроект о выходе Украины из часового пояса Москвы

В СМИ указано, что, согласно проекту закона, решение о смене часового пояса принято с целью "обеспечения защиты территориальной целостности и укрепления национальной безопасности страны".
Газета.Ruвчера в 14:34