Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.В источнике
С чего всё началось
Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf
) исследовательской организации IHS Markit.
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Евразия Daily1 марта в 04:55