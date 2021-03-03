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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 52,2 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.В источнике
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале снизился до 52,2 с 52,7 пункта в январе, следует из пресс-релиза (.pdf
) исследовательской организации IHS Markit.
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