В России снизились значения всех трех показателей, на основе которых складывается индекс: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.

с чего всё началось

Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года — на 6 пунктов (период до пандемии).

Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет

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