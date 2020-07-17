Экономика
КоммерсантъИндекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет
Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года — на 6 пунктов (период до пандемии).
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В России снизились значения всех трех показателей, на основе которых складывается индекс: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.Ведомости03:06
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Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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К третьему этапу снятия введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений Московская область может перейти уже в ближайшие дни.
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Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Армия и оружие
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Газета.Ru 06:04
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
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Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ 03:53
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Определен главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2
Недостаток интерферонов первого типа при реакции иммунной системы на раздражитель оказался общим признаком болезни у пациентов с тяжелым течением коронавируса.
iReactor вчера в 10:14
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Шюррле завершил карьеру в 29 лет
29-летний игрок выступал за "Майнц", леверкузенский "Байер", лондонский "Челси", "Вольфсбург" и московский "Спартак".
Газета.Ru 08:39
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Футбол
РФС оштрафовал Карпина и Кикнадзе
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафованы.
Газета.Ru 07:29
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек.
РБК 08:50
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Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Происшествия
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Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали.
Российская газета 07:05
Общество
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SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании.
Lenta.ru 07:09
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
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Политика
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Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
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Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
На сайте Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения передней панели новой "ГАЗели NN".
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Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
РИА Новости 08:32