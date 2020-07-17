Негативное влияние пандемии COVID-19 ощутили большинство стран во всем мире, поэтому снижение индекса потребительского доверия не стало сюрпризом, говорит директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

с чего всё началось

Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года — на 6 пунктов (период до пандемии).

Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет

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