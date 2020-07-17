Экономика
КоммерсантъИндекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет
Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года — на 6 пунктов (период до пандемии).
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В России снизились значения всех трех показателей, на основе которых складывается индекс: оценки потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.Ведомости03:06
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Авто
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Москва, 17 июля 2020, 13:50 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявил об отзыве на ремонт 18 563 автомобилей.
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Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств
Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17.
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Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
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Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки
Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
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Бывший журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
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1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
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Ростовский губернатор анонсировал очередное снятие ограничений
Очередное снятие ограничений анонсировал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
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Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
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В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
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Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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