Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

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«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

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