Экономика
Lenta.ru«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру 18:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Футбол
«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч
«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
Bobsoccer 06:00
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену санкций против России
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России.
Рифей-Пермь 01:03
Происшествия
Маршрутка и иномарка столкнулись в Усольском районе
Твой Иркутск 07:37
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Гаджеты
Владельцы Apple Card уже истратили 10 миллиардов кредитных долларов
Услуга начала работать 20 августе сего года, а уже в конце сентября представители Goldman Sachs сообщили о том, что клиенты нового сервиса истратили 10 миллиардов кредитных долларов, при этом общая сумма продолжает быстро расти.
Faktom 10:33
Происшествия
В Кемеровской области убит бывший мэр города Киселёвска
REGNUM 31 октября в 23:05
Политика
Малайзия пригрозила ЕС закупкой российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна перестанет покупать самолеты у стран Европейского союза и начнет покупать российские самолеты в случае, если Европа будет ограничивать экспорт из страны.
Труд вчера в 05:03
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Политика
Джонсон извинился за медленный Brexit
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, что не смог реализовать выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября.
Московский Комсомолец 08:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Экономика
Доходы бюджета Забайкалья возросли до 77,4 млрд рублей
Депутаты законодательного собрания Забайкалья в пятницу на внеочередной сессии единогласно приняли законопроект, увеличивающий доходы краевого бюджета на 2019 год на 2,9 млрд рублей - до 77,4 млрд рублей.
ТАСС 01 ноября в 06:03
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 19:28
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15