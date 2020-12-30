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Lenta.ru
Lenta.ru

В России взлетели цены на крабовый салат

Цена на традиционный новогодний крабовый салат взлетела за год на 14 процентов — это почти в четыре раза больше официального уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для блюда, необходимых на семью из четырех человек, составила 231,92 рубля.В источнике
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Аналитики подсчитали индекс крабового салата

Результаты исследования есть в распоряжении RT. В декабре продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырёх человек обойдутся в 231,92 рубля. По сравнению с 2019 годом цена увеличилась на 14%, отмечают аналитики.
RT на русском22:00
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В России взлетели цены на крабовый салат

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Аналитики подсчитали «индекс крабового салата» в 2020 году

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«Индекс крабового салата» за год вырос на 14 процентов

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Аналитики подсчитали стоимость крабового салата в 2020 году

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