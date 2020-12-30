Цена на традиционный новогодний крабовый салат взлетела за год на 14 процентов — это почти в четыре раза больше официального уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для блюда, необходимых на семью из четырех человек, составила 231,92 рубля.

С чего всё началось Аналитики подсчитали индекс крабового салата Результаты исследования есть в распоряжении RT. В декабре продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырёх человек обойдутся в 231,92 рубля. По сравнению с 2019 годом цена увеличилась на 14%, отмечают аналитики. RT на русском 22:00