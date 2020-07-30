Экономика
ТАССИндекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню 2019 года
Индекс кредитного здоровья россиян, отражающий долю "плохих" заемщиков, во втором квартале 2020 года вырос на один пункт по сравнению с предыдущим кварталом и составил 96 пунктов.
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с чего всё началось
«Рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего, в апреле», — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.Компания07:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Общество
Названо условие для повторения выплаты 10 тыс. от ПФР в августе
Специалисты назвали условие, по которому государство будет вынуждено организовать новые меры поддержки граждан, в число которых должна войти и выплата в размере десяти тысяч рублей от Пенсионного фонда, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:30
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Кино
Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix создаст аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell, которые выпускает Ubisoft.
Афиша Daily 19:01
Футбол
Кокорин перешёл из «Зенита» в «Спартак»
Neva.Today 09:25
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Политика
США вводят новые санкции против Ирана
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 17:45
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
Наука
В США выявили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Как сообщили ToDay News Ufa, ученые США нашли способ быстрого уничтожения коронавируса.
ToDay News Ufa 00:48
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК 17:18
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей.
Общественная служба новостей 28 июля в 14:45
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Экономика
Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»
Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
Известия 18:30
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ вчера в 03:17
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН 17:44
Гаджеты
Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках
К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности играть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.
Чемпионат 15:02