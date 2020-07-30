Экономика

ТАССТАССИндекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню 2019 года

Индекс кредитного здоровья россиян, отражающий долю "плохих" заемщиков, во втором квартале 2020 года вырос на один пункт по сравнению с предыдущим кварталом и составил 96 пунктов.
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с чего всё началось
«Рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего, в апреле», — приводятся в сообщении
 слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.
Компания07:00

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Кредитное здоровье россиян вернулось к уровню 2019 года

ФедералПресс09:47

Россияне стали меньше просрочивать выплаты кредитов

Финансовая газета05:50

Индекс кредитного здоровья российских заемщиков вырос

ИА Красная Весна06:35

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню прошлого года

Компания07:00

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню 2019 года

ТАСС05:31

«Кредитное здоровье» россиян вернулось на уровень конца 2019 года

ПРАЙМ05:25

НБКИ: кредитное здоровье заемщиков улучшилось во II квартале

Банки.ру05:12
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PayPal официально прекратил внутренние переводы в России

С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
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Общество

Названо условие для повторения выплаты 10 тыс. от ПФР в августе

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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell

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Афиша Daily 19:01
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Neva.Today 09:25
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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РИА Новости 17:45
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В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
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В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
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В США выявили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Как сообщили ToDay News Ufa, ученые США нашли способ быстрого уничтожения коронавируса.
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22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК 17:18
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Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

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Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

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Общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
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90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

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В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей.
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Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
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Общество

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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

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