Экономика

КомпанияКомпанияИндекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню прошлого года

Индекс кредитного здоровья россиян во втором квартале 2020 года вырос на 1 пункт, до 96 пунктов. В 2019 году индекс также составлял 96 пунктов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики при вычислении учитывали долю «плохих долгов».
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с чего всё началось
«Рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего, в апреле», — приводятся в сообщении
 слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.
Компания07:00

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Индекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню 2019 года

ТАСС05:31

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся к уровню прошлого года

Компания07:00

Индекс кредитного здоровья российских заемщиков вырос

ИА Красная Весна06:35

Россияне стали меньше просрочивать выплаты кредитов

Финансовая газета05:50

Кредитное здоровье россиян вернулось к уровню 2019 года

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«Кредитное здоровье» россиян вернулось на уровень конца 2019 года

ПРАЙМ05:25

НБКИ: кредитное здоровье заемщиков улучшилось во II квартале

Банки.ру05:12
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Общество

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Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
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Общество

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BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

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РИА Новости 18:39
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Игры

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ИА Красная Весна 16:19
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Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.
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Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

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"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

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Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
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Чиновник обвиняется в том, что в мае 2018 года создал преступную группу, целью которой было мошенничество в отношении продажи земельных участков, в результате чего был нанесен ущерб на сумму в более чем 200 миллиардов рублей.
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В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
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Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье

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Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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