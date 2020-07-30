с чего всё началось

Индекс кредитного здоровья россиян во втором квартале 2020 года вырос на 1 пункт, до 96 пунктов. В 2019 году индекс также составлял 96 пунктов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики при вычислении учитывали долю «плохих долгов».

Космос На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно. 3

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Технологии В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

Политика МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. 680

Игры CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077 Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 67

Кино Вышел тизер сериала «Правило Коми» о Дональде Трампе В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.

Общество Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена. 349

Общество В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 1,7K

Киберспорт Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2 Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.

Происшествия Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей Чиновник обвиняется в том, что в мае 2018 года создал преступную группу, целью которой было мошенничество в отношении продажи земельных участков, в результате чего был нанесен ущерб на сумму в более чем 200 миллиардов рублей. 117

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 36

Экономика Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.