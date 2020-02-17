Экономика
КоммерсантъИндекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень
Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года. Доля заемщиков с большой просрочкой по кредиту сократилась на 1,71 процентного пункта, до 13,35%, говорится в исследовании НБКИ, которое приводит РБК.
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с чего всё началось
В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).РБКвчера в 22:00
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