Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года. Доля заемщиков с большой просрочкой по кредиту сократилась на 1,71 процентного пункта, до 13,35%, говорится в исследовании НБКИ, которое приводит РБК.
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с чего всё началось

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).
РБКвчера в 22:00

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НБКИ: «кредитное» здоровье россиян резко улучшилось

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Кредитное здоровье жителей РФ вернулось к уровню 2014 года

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Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

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Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

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Индекс «кредитного здоровья» россиян вернулся к уровню 2014 года

ФедералПресс00:31

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

Forbes02:09

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

РБКвчера в 22:00
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В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

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Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи

Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Общество

УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»

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Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

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Вести.Ru 04:52
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В обновленной структуре поликлиник состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к медицинскому учреждению.
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РИА Новости 15 февраля в 06:51
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15 февраля в 15:31
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Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»

Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
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У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

У мужчины, ранившего двух прихожан в воскресенье в храме Святителя Николая в Москве, был с собой сверток марихуаны, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
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Общество

У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры

Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Красная весна 14 февраля в 13:36
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
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Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11

Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
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The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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Жителям Хубэя запретили выходить из домов

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В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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