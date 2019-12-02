Экономика
РБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
Общество
Стала известна примерная стоимость нового российского авианосца
Разработка и строительство нового российского авианосца обойдутся примерно в 300-400 миллиардов рублей.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В сети появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
В сети появилось видео с места обрушения автомобильного моста на окраине Оренбурга.
Здоровье
Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки
Роман, брат-близнец маленького Виталика, уже ждет своей очереди на трансплантацию в Москве.
Наука
Стало известно о пользе ночных кошмаров
Политика
Американские СМИ назвали главную опасность «Силы Сибири» для США
Газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, укрепит связи Москвы и Пекина и помешает доступу сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынок КНР.
Общество
За продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание
В России предложили ввести уголовное наказание для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Музыка
Андрей Разин нашёл в Челябинске ведущего для «Ласкового мая»
Продюсер Андрей Разин нашёл в Челябинске ведущего для «Ласкового мая», «Комбинации» и «Миража» и позвал его в Москву на работу.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Общество
«Сила Сибири» обеспечит газом десятки населённых пунктов Якутии
Четыре района республики: Ленский, Олекминский, Нерюнгринский и Алданский получат газ от газопровода «Сила Сибири», заявил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Футбол
Леонид Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Тренеры после матчей с «Витессом» тоже были крайне скептичны относительно стиля Слуцкого.
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Автоспорт
Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон
В Абу-Даби завершили сезон пилоты «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят обошел Риккардо и Хюлькенберга и финишировал девятым.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Общество
Медведев продлил ввоз иномарок без «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальний Восток
В конце 2018 года глава правительства утвердил временный порядок, согласно которому местные жители в течение года смогут ввозить одну иномарку без установки на нее аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС".