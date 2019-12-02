Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

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Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

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