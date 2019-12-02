Экономика
РБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих
В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Кино
Тут был Саб-Зиро: продюсер фильма по Mortal Kombat показал ледяную локацию
Продюсер Тодд Гарнер, который работает над экранизацией Mortal Kombat, опубликовал в твиттере фотографию некой локации, покрытой льдом.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Политика
В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3
США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Общество
Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов
В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".