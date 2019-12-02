Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

РБК03:38

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился в ноябре до 45,6 балла

Finam.Ru01:20

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Ведомости14:10

Деловая активность российских производителей упала до минимума с 2009 года

Forbes03:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Украина.ру 10:38
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Ведомости 08:25
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 17:04
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru 01:36
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:26
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 30 ноября в 04:28
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Piter.tv 02:38
Финансы

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Происшествия

В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих

В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.
RT на русском 11:44
Экономика

Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Мой Брянск 04:32
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 10:48
Футбол

Барриоса не пугает русская зима

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Петербургский дневник 11:35
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Кино

Тут был Саб-Зиро: продюсер фильма по Mortal Kombat показал ледяную локацию

Продюсер Тодд Гарнер, который работает над экранизацией Mortal Kombat, опубликовал в твиттере фотографию некой локации, покрытой льдом.
CyberSport.ru 04:51
Гаджеты

В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough

Вести.Хайтек 13:04
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Политика

В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3

США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
РБК 16:32
Происшествия

На Кубани сгорел пассажирский автобус

РИА Новости 14:20
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура 12:21
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today 16:27
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Политика

Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже

112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
РЕН ТВ 14:43
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное