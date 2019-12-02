Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

РБК03:38

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился в ноябре до 45,6 балла

Finam.Ru01:20

Деловая активность российских производителей упала до минимума с 2009 года

Forbes03:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21

Рост производственной активности в Китае ускорился до максимума почти за 3 года

Вести.Финанс00:16
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Шоу-бизнес

Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут вместе

Lisa.ru 05:14
Армия и оружие

Военные США и НАТО отработают «насильственное проникновение» в Грузию, Польшу и Литву

В 2020 году войска США в Европе и силы НАТО запланировали военные учения по "насильственному проникновению" в Грузии, Польше и Литве.
Царьград 29 ноября в 14:17
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Политика

Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион

Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.
ИА Новороссия 05:07
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru вчера в 11:54
Экономика

В Смоленске обсудили изменения в законодательстве об инвестиционной деятельности

В рамках обсуждения отмечалось, что новый законопроект («О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации»), во-первых, формирует основы законодательства об инвестиционной деятельности и ее развитии, во-вторых, создает правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами.
Рабочий путь (г. Смоленск) 04:29
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
RuNews24.ru 30 ноября в 19:42
Происшествия

В Крыму полицейский остановил водителя с риском для жизни

Российская газета 05:59
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем заболевании

Семенович рассказала о том, что ей даже пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
ГЛАС.RU 05:24
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 29 ноября в 09:20
Политика

В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали Пескову вопрос, может стоит тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Происшествия

Объявлен траур по погибшим при аварии с автобусом в Забайкалье

Вечерняя Москва вчера в 22:27
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России

Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.
РБК 05:12
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем.
РБК 05:54
Политика

В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.
RT на русском 05:51
Транспорт

РЖД в 2020 году начнет продавать билеты на самолеты и автобусы

Общественное телевидение России вчера в 16:46
Политика

Минэнерго Украины уволит руководство энергопредприятий

Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях.
Украина.ру 06:02
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Общество

Осенний шторм в Эстонии изменил концепцию охраны границы с Россией

Пронесшийся в конце октября в Эстонии шторм заставил пограничников пересмотреть концепцию охраны границы с Россией.
Интерфакс 03:48
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 20:19
Политика

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 29 ноября в 09:35
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
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