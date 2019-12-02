Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Политика Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Экономика В Смоленске обсудили изменения в законодательстве об инвестиционной деятельности В рамках обсуждения отмечалось, что новый законопроект («О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации»), во-первых, формирует основы законодательства об инвестиционной деятельности и ее развитии, во-вторых, создает правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Политика В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам Во время общения с Песковым журналисты задали Пескову вопрос, может стоит тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем.

Политика В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.

Политика Минэнерго Украины уволит руководство энергопредприятий Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Здоровье Врач назвал четыре главных врага сосудов Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.

Политика В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.