Экономика
РБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Индекс опустился до минимума с мая 2009-го, а темпы сокращения показателя оказались максимальными с марта того же года. Сокращение было обусловлено ослаблением спроса, на фоне которого темпы сокращения объемов производства и новых заказов ускорились, объяснили в Markit.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
Политика
На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»
Наука
Что хотят сказать кошки, рассказали ученые
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Гаджеты
WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов
Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, сейчас китайская компания создаёт смартфоны без использования чипов американского происхождения.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Игры
Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях
В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Хоккей
Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»
Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.