Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Индекс опустился до минимума с мая 2009-го, а темпы сокращения показателя оказались максимальными с марта того же года. Сокращение было обусловлено ослаблением спроса, на фоне которого темпы сокращения объемов производства и новых заказов ускорились, объяснили в Markit.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

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Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

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