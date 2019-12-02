Экономика
РБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Экономика
Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Общество
Путин продлил заморозку военных пенсий
Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
Армия и оружие
Депутат Госдумы прокомментировал действия США в Сирии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал действия США в Сирии.
Политика
Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Общество
Дед Мороз рассказал о подарке для Путина
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить президенту России Владимиру Путину на Новый год благополучия и здоровья, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.
Общество
В Ленобласти запретили малометражные квартиры
В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что минимальная площадь квартир в многоквартирном доме Ленобласти не должна быть меньше 24 кв. метра.
Хоккей
Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Общество
ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко
ФСИН назвала выдумкой данные о том, что экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко находится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Общество
Названа стоимость создания нового российского авианосца
Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.