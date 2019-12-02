Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

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Деловая активность российских производителей достигла минимума 2009 года

Ведомости05:50

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21
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Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
ГЛАС.RU 00:29
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Сибдепо 01:21
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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:19
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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Общество

Путин продлил заморозку военных пенсий

Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
URA.Ru 06:20
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Армия и оружие

Депутат Госдумы прокомментировал действия США в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал действия США в Сирии.
RT на русском 06:20
Политика

Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями.
Lenta.ru 06:10
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

VSE42.RU 05:53
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
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Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Общество

Дед Мороз рассказал о подарке для Путина

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить президенту России Владимиру Путину на Новый год благополучия и здоровья, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.
Газета.Ru 05:07
Общество

В Ленобласти запретили малометражные квартиры

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что минимальная площадь квартир в многоквартирном доме Ленобласти не должна быть меньше 24 кв. метра.
Piter.tv 07:12
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Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Советский спорт 06:48
Общество

ФСИН опровергла сообщения о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН назвала выдумкой данные о том, что экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко находится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
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Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису

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Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

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Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

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Названа стоимость создания нового российского авианосца

Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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