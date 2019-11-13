Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИндекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года

Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).
РБК12 ноября в 16:00

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Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ruвчера в 01:53

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъвчера в 03:25

Российский Индекс потребительского доверия растет, но остается ниже уровня 2015 года. Исследование Nielsen

Sostav.ruвчера в 02:38

Экономист объяснил причины главной тревоги россиян

Национальная служба новостейвчера в 02:10

Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

ТАССвчера в 04:33

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ru12 ноября в 20:30

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБК12 ноября в 16:00
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Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли

Верховная рада поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
RT на русском вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Ургант сравнил брак Рудковской и Плющенко с каторгой

Телеведущий Иван Ургант иронично высказался о браке Евгения Плющенко и Яны Рудковской на церемонии вручения награды "Женщина года" по версии Glamour, сообщает «Актуальные новости».
Слово и Дело вчера в 13:44
Происшествия

Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы

Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы.
Телеканал 360° 03:15
Шоу-бизнес

Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы

Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Технологии

PlayStation 5 в новом дизайне, DualShock 5 с экраном и диск с GTA VI

iXBT.com 02:00
Теннис

Циципас рассказал о настрое на матч с Надалем на Итоговом чемпионате

Чемпионат 02:12
Политика

Украина захотела от России четкого разговора

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать, что вы реально хотите от нас».
Lenta.ru 04:13
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 11:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Гаджеты

Смартфон Honor 20S выйдет в России

Как пишут специализированные издания, смартфон Honor 20S выйдет на российский рынок уже через несколько дней — 15 ноября.
RuNews24.ru вчера в 15:53
Происшествия

Появилось видео спасения кота на пожаре в Морозовских казармах Твери

Афанасий-бизнес вчера в 23:36
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
REGNUM 02:46
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Здоровье

Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах

Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
Ньюс-НН 11 ноября в 10:52
Политика

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается дать президенту возможность продлять неограниченное число раз полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.
РБК 04:17
Общество

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 32

Не менее 32 человек стали жертвами ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.
ТАСС вчера в 21:41
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Футбол

«Локомотив» зимой постарается подписать нападающего

Московский «Локомотив» планирует подписать форварда во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил скаут клуба Андрей Лосюк.
Sportbox.RU вчера в 15:51
Политика

В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
РИА Новости 03:45
Армия и оружие

Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ

Журналистская правда вчера в 02:23
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
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