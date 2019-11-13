Экономика
Вечерняя МоскваИндекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года
Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
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с чего всё началось
Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).РБК12 ноября в 16:00
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31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
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Политика
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В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
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Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым
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