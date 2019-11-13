Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИндекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года

Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).
РБК12 ноября в 16:00

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Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

ТАССвчера в 04:33

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъвчера в 03:25

Российский Индекс потребительского доверия растет, но остается ниже уровня 2015 года. Исследование Nielsen

Sostav.ruвчера в 02:38

Экономист объяснил причины главной тревоги россиян

Национальная служба новостейвчера в 02:10

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ruвчера в 01:53

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ru12 ноября в 20:30

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБК12 ноября в 16:00
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Культура

В Петербурге стартует международный культурный форум

Московский Комсомолец 00:43
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Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
МР7.ру 00:52
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Стало известно, сколько Пугачёва заработала за концерт в Минске

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов оценил, сколько певица Алла Пугачёва заработала за выступление, которое 2 ноября состоялось в Минске.
News.ru 04:02
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«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Наука

Белый шум и оптогенетика улучшили слух

Авторы заключили, что изменение активности слуховой коры (с помощью либо белого шума, либо оптогенетической активации) меняют слуховое восприятие, улучшая его — причем этот эффект также проявляется и поведенчески.
N+1 вчера в 05:57
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Политика

В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
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Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин

Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
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Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
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Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
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Гаджеты

Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr

Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr.
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Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Армия и оружие

Протурецкие силы уничтожили штаб курдских боевиков в Хасаке

Политика Сегодня 01:44
Политика

Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
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Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
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Футбол

Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым

Нападающим "Луча" Саидом Алиевым заинтересовались несколько клубов Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Apple показала новый мощный MacBook Pro с улучшенной клавиатурой

Компания Apple 13 ноября устроила презентацию MacBook Pro с 16-дюймовым экраном Retina и клавиатурой, которую в самой компании называют самой удобной из всех, что были на ее устройствах.
Полит.ру вчера в 12:01
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сельские труженицы имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством не предусмотрена меньшая продолжительность рабочего времени.
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Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
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