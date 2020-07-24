Общество
СаминвесторИндекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Наука
Употребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца
Начиная с 70-х годов прошлого века в мире было проведено множество исследований влияния шоколада на здоровье человека, но ученые из медколледжа Бейлора (США) выбрали для анализа те из них, которые касались воздействия сладости на работу сердца.
Faktom вчера в 06:24
Политика
Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:39
Политика
Песков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Россия ответила на угрозу ужесточения санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 08:03
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform вчера в 13:53
Экономика
В США растет число заявок на пособие по безработице
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.
BFM.ru вчера в 19:05
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:02
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
Газета.Ru 07:13
Спорт
Ghost of Tsushima – первая по скорости продаж оригинальная игра Sony на PS4
Ghost of Tsushima – самая быстро продаваемая полностью новая игра Sony на PlayStation 4. За первые три дня после релиза было продано более 2,4 млн копий игры.
Cyber.sports.ru 08:43
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Происшествия
ЧП. Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецка".
Вести.Ru 08:24
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Футбол
ЦСКА может отдать Гогуа в аренду
По информации Sport24, московский клуб может отдать 26-летнего футболиста в аренду.
Бомбардир.ру 09:00
Авто
Mitsubishi представил обновленную версию Mirage и Outlander
Первым из пересмотренных автомобилей, которые появятся на рынке страны, будет обновленный кроссовер Outlander в плагин-гибридной версии PHEV - случится это должно в четвертом квартале 2020 года.
CarsWeek.ru вчера в 09:09
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
В качестве примера белорусский президент привел ситуацию в Соединенных Штатах Америки, где президенту Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах выводить на улицы армейские подразделения.
Городовой 08:37
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Володин запретил достраивать пляж на набережной в Саратове зимой
Сегодня, 24 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал с визитом на месте строительства нового пляжа на набережной.
КП - Саратов 08:47
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Общество
В США демонтировали памятник Христофору Колумбу
Экспресс газета 08:45
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 04:09