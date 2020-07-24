Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.

с чего всё началось

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

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