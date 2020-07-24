Общество
СаминвесторИндекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Центру «Вектор» разрешили испытывать вакцину от коронавируса на людях
Минздрав России выдал разрешение госцентру вирусологии и биотехнологии "Вектор" на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:52
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Общество
Дмитрий Тарасов отметил окончание сезона на борту самолета
На выходе с борта самолета оказалось, что это были российские футболисты Тарасов и Поярков, у которых закончился очередной футбольный сезон.
CT news вчера в 14:29
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» обвинил оперативников в изнасиловании
Фигурант дела «Нового величия», которое рассматривает сейчас Люблинский районный суд Москвы, опубликовал рассказ о своем задержании.
Инфо24 09:05
Авто
Ford удвоил производство внедорожника Bronco из-за высокого спроса
Компания Ford увеличила производство нового внедорожника Ford Bronco в связи с высоким спросом на американском авторынке.
Деловое.ТВ вчера в 09:12
Происшествия
В Москве произошла новая драка между армянами и азербайджанцами
В Москве произошла еще одна драка между представителями армянской и азербайджанской общин.
РБК 11:49
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 11:50
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Футбол
«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна
Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
RT на русском 11:01
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Кино
Опубликован список любимых фильмов Кристофера Нолана
Афиша Daily вчера в 14:33
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Такую возможность предоставило Правительство России.
Телеканал 360° 11:47
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Здоровье
Астраханская область вошла в топ-5 по педикулёзу
Астраханская область вошла в топ-10 по количеству заражённого вшами населения.
Астраханские новости 02:24
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии посетили Донбасс
Деловое.ТВ 04:12
Экономика
Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
REGNUM 09:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Политика
Инициаторов Евромайдана изобличили
Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес
Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм
Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник 11:05
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Космос
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 10:21