Общество
Газета.RuИндекс счастья россиян снизился до минимума
Как показало исследование, в России в конце 2019 года число несчастных и недовольных жизнью составило около 18% респондентов, число довольных - 42%. Этот показатель свидетельствует о резком сокращении уровня счастью у россиян, так как подобные проценты были семь лет назад, то есть в 2013 году.
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с чего всё началось
В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 п. п. Результат 2019 г. повторяет минимум 2013 г. После стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья.Ведомостивчера в 15:55
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