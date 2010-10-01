Экономика
Свободная ПрессаИндексация пенсий: Кремль будет грабить пожилых «до упора»
Заметим, власти не индексируют пенсии работающим с 2016 года, причем с потрясающим упорством. Так, в начале 2019 года «Единая Россия» отклонила целых три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Политика
Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Наука
Новый химикат поможет растениям пережить засуху
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Наука
Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Хоккей
«Вашингтон» отыгрался со счёта 1:5 в матче с «Ванкувером»
«Вашингтон» открыл счёт в матче на 4-й минуте благодаря голу Евгения Кузнецова.
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого может быть опасен томатный сок
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Общество
Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию
Бутина сообщила журналистам на пути в Москву, что сейчас думает только о возвращении к семье.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»
"Торонто Мэйпл Лифс" обыграло "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Наука
На дне Волги нашли затонувшую 600 лет назад ладью
В сообщении ведомства говорится, что на дне Волги нашли затонувшую древнюю ладью.
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
Политика
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Культура
В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину
Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.
Политика
В США возбуждено уголовное дело о причинах расследования Мюллера
Проверка истории с расследованием спецпрокурора Мюллера вмешательства России в выборы в США переведена в статус уголовного дела, соответствующее решение принято Министерством юстиции США, 24 октября сообщается в статье журналистов Кэти Бэннер и Адама Голдмана в газете The New Yourk Times.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт
Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб
На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.