Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаИндексация пенсий: Кремль будет грабить пожилых «до упора»

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Заметим, власти не индексируют пенсии работающим с 2016 года, причем с потрясающим упорством. Так, в начале 2019 года «Единая Россия» отклонила целых три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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