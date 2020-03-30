Коронавирус
Российская газетаЗаконы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.
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