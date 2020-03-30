Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий". В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061.
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Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газетавчера в 17:30

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Изменения в жизни россиян с 1 апреля: индексация пенсий, ипотека и денежные переводы в период пандемии коронавируса, новые пособия по безработице

URA.Ruвчера в 18:23

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

ФедералПресс30 марта в 01:11

Что изменится в России с 1 апреля

Би-портвчера в 04:19

Индексация пенсий и переводы без комиссий: что ждет россиян с 1 апреля

БИЗНЕС Online00:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском вчера в 04:30
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии возросло до 25

Еще вчера в Бурятии коронавирусом болели 19 человек — это самый большой показатель на Дальнем Востоке.
EastRussia вчера в 23:12
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Музыка

Нуца Бузаладзе произвела фурор на российском шоу "Ну-ка, все вместе!"

Sputnik Грузия 30 марта в 03:37
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Происшествия

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

REGNUM вчера в 21:26
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Наука

Определены условия, мешающие коронавирусу распространяться в помещениях

Вирус быстро распространяется среди людей во многом благодаря сухому холодному воздуху — говорят сотрудники Йельского университета (США), изучившие выживаемость коронавируса в разных условиях.
Planet Today вчера в 06:42
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру вчера в 13:22
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru вчера в 11:14
Общество

В России переносят сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

В России переносят сроки вступительных экзаменов в вузах.
Деловое.ТВ вчера в 04:02
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В магазине приложений Google Play для смартфонов под операционной системой Android опубликовали приложение «Социальный мониторинг».
Ведомости вчера в 21:18
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 30 марта в 04:54
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