Общество
Телеканал Санкт-ПетербургИндексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле
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с чего всё началось
Индексация социальных пенсий Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.Государственная Дума РФвчера в 01:48
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Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле
Версия-Саратов30 марта в 04:59
Законы апреля: индексация пенсий, бесплатные переводы и безопасные аттракционы
Усолье.Инфо30 марта в 03:27
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Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат
Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере
Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Шоу-бизнес
Михаил Полицеймако снова стал отцом
Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»
Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь
Правда из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
В Башкирии ограничили продажу алкоголя
Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим «полной самоизоляции». Кроме того, власти региона планируют ввести пропускной режим.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе
Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Экономика
В России на 16% снизились объемы инвестиций в недвижимость
«Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб», — говорится в информации.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.