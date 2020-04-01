Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургИндексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
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Какие законы вступают в силу в апреле

Индексация социальных пенсий Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.
Государственная Дума РФвчера в 01:48

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Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Законы апреля: индексация пенсий, бесплатные переводы и безопасные аттракционы

Усолье.Инфо30 марта в 03:27

Индексация пенсий и переводы без комиссий: что ждет россиян с 1 апреля

БИЗНЕС Online00:00

Апрельские перемены: какие новые законы вступают в силу

Pravda.Ruвчера в 22:53

Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Телеканал Санкт-Петербург01:22
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 06:57
Футбол

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере

Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Евро-футбол.ру 06:11
Шоу-бизнес

Михаил Полицеймако снова стал отцом

Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
ИА InterMedia 30 марта в 09:10
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости вчера в 06:17
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя

Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Москва 24 07:10
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
Вечерняя Москва вчера в 03:51
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Биатлон

Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
RT на русском 06:47
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

Правда из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Телепрограмма 07:25
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:18
Футбол

В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Чемпионат 06:10
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

В Башкирии ограничили продажу алкоголя

Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим «полной самоизоляции». Кроме того, власти региона планируют ввести пропускной режим.
ИА Красная Весна 04:07
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 15:44
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:21
Культура

Вышел новый трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти»

News.ru 04:57
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета вчера в 03:50
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
ФедералПресс 07:41
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Экономика

В России на 16% снизились объемы инвестиций в недвижимость

«Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб», — говорится в информации.
REGNUM 06:19
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на продавца

Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:57
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
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