Индексация социальных пенсий Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.

с чего всё началось

Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.

Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

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