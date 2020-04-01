Общество

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Социальные пенсии получают те, кто не наработал необходимый трудовой стаж.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Национальная служба новостей01:51

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00
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В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Культура

Нижегородская филармония запустила онлайн-трансляции концертов

Напомним, на сайте областного министерства культуры в разделе «Онлайн-проекты» опубликованы ссылки на трансляции и актуальное расписание показов, онлайн-выставок, дистанционных курсов всех учреждений культуры региона.
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В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Агент голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов отреагировал на слухи о ликвидации команды, сообщается на сайте ТРК «Новый век».
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После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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