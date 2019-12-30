Граждан Российской Федерации с 1 января ждут изменения, связанные с индексацией пенсий и выплатами детских пособий. Все изменения вступят в силу с начала 2020 года. Страховые пенсии неработающих граждан будут увеличены на 6,6%. Они получат их по старости, потере кормильца или по инвалидности.

Индексация пенсий и новые детские пособия ждут россиян в 2020 году

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