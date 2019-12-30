Экономика
Политическая ЭкспертизаИндексация пенсий и новые детские пособия ждут россиян в 2020 году
Граждан Российской Федерации с 1 января ждут изменения, связанные с индексацией пенсий и выплатами детских пособий. Все изменения вступят в силу с начала 2020 года. Страховые пенсии неработающих граждан будут увеличены на 6,6%. Они получат их по старости, потере кормильца или по инвалидности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Авто
Компании Hyundai и KIA отзывают 640 тысяч авто
В компании отметили, что под техническое обслуживание попадают модели Hyundai Grand Starex, Porter 2 и Solati.
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Политика
Лавров призвал не допустить развала СВПД
Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Политика
Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста
Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Происшествия
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Экономика
Какие законы вступают в России с Нового 2020 года
С 2020 года в стране начинают действовать новые правила выгула собак опасных пород.
Футбол
Кашшаи завершил карьеру арбитра
Политика
На канале Порошенко решили «выпороть Зеленского на конюшне розгами»
В эфире украинского ТК «Прямой» телеведущий не только беспрерывно оскорблял президента страны, но и заявил о намерении «выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами».
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
Бывшему участковому из Колпино добавили 12,5 лет
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».