Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаИндексация пенсий и новые детские пособия ждут россиян в 2020 году

Граждан Российской Федерации с 1 января ждут изменения, связанные с индексацией пенсий и выплатами детских пособий. Все изменения вступят в силу с начала 2020 года. Страховые пенсии неработающих граждан будут увеличены на 6,6%. Они получат их по старости, потере кормильца или по инвалидности.
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